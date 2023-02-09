СИБУР вошел в лидеры рейтинга Best Company Award

СИБУР вошел в число лучших работодателей России в рейтинге Best Company Award 2022 среди компаний, которые выбирают молодые специалисты с высоким потенциалом для своей будущей карьеры. СИБУР вошел в тройку лидеров среди нефтегазовых компаний, а также занял седьмое место в номинации "Технические специальности", сообщается в Telegram-канале компании.

Результаты исследования получены на основе онлайн-опроса 7 тысяч студентов и выпускников ВШЭ, Финансового университета при Правительстве РФ, МГУ, РАНХиГС, МАИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, СПбГУ, РГУНГ имени И. М. Губкина, ИТМО и других.

Методология рейтинга строится на четырех метриках: осведомленность, интерес, желание и действие, которые отражают этапы принятия решений соискателем. Главным становится показатель "желание", когда респонденты отвечают на вопрос "Какие компании вы считаете лучшими для начала карьеры?".

Отмечается, что итогам 2022 года компания СИБУР также заняла восьмое место в рейтинге лучших работодателей среди крупнейших российских компаний по версии портала HeadHunter и вошла в топ-5 рейтинга самых востребованных работодателей в номинации "Лучшие в своей целевой аудитории", который был подготовлен компанией FutureToday.