Тюменский книжный обменник открывает 19-й сезон

Городской книжный обменник откроется в Тюмени в субботу, 27 апреля, возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51).

"Несмотря на то, что в этом году 27 апреля – рабочий день, мы решили не нарушать традицию и провести книжный обменник в последнюю субботу апреля, как это делается с самого начала проекта", – отметила исполнительный директор БФРГТ Вера Барова.

В 2024-м проекту исполняется 19 лет. Все эти годы его правила остаются неизменными. Книжный развал работает с 12 до 15 часов. Заплатив за вход 10 рублей, горожане могут обменять свои хорошие, но больше не нужные книги на те, что принесли другие гости. Принимается художественная и научно-популярная литература.

Для обмена детской литературой будет установлен отдельный стол. Ребята могут пройти на книжный обменник бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи. Кроме того, по соседству с книжным развалом откроется уже традиционная мини-барахолка, где дети могут продать вещи, изготовленные своими руками, и игрушки. Также будет организован сбор макулатуры.

Напомним, книжный обменник работает в Тюмени с 2006 года и является лауреатом Всероссийского фестиваля добрых дел. Он проходит в последнюю субботу апреля и первую субботу июля и сентября.