5 мая отмечается "День акушерки"

О своей профессии рассказала старшая акушерка родового отделения тюменского Перинатальном центра Ида Корнильцева. Когда приехала поступать в Тюмень на сестринское отделение, то оказалось, что учебу надо сочетать с работой. Родители девушки были против, поэтому она выбрала специальность акушерки. В учебе показала себя с хорошей стороны, за полтора года до окончания учебы единственной на курсе даже присвоили профсоюзную стипендию в 70 рублей. Практику Ида проходила в 4 роддоме (тогда 3 городская больница), где и осталась работать. Здесь, сейчас уже в Перинатальном центре, она и работает по сей день.

- Вместе со мной, в отделении сейчас 4 акушерки со стажем более 30 лет, - рассказывает И. Корнильцева. - Работа в родовом отделении затягивает и завораживает, по сей день при каждом рождении малыша – испытываю радость от того, что я первая встретила этого человека. Муж часто говорит, что завидует, с каким удовольствием я каждый день иду на работу. Это тяжелый труд и физически, и психологически, мы с пациентками и плачем и смеемся. Женщины помнят нас на протяжении всей жизни, сейчас ко мне часто приходят рожать те, кто сам когда-то родился в моих руках.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.