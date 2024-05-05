В Тюмени проводятся театрализованные экскурсии по дому купца Колмогорова

Экскурсии по дому купца Филимона Колмогорова (ул. Щербакова, 4, стр. 11) пройдут 14 мая в 15 часов и 16 мая в 16 часов. Посетители увидят современные интерьеры здания и познакомятся с экспозицией об истории семьи Колмогоровых, сообщают организаторы.

Дом был возведен во второй половине XIX века и принадлежал купцу первой гильдии, владельцу кожевенного завода, благотворителю Филимону Стефановичу Колмогорову, а позднее — торговому дому "Ф. С. Колмогоров. Наследники". В 1920 году здесь находился первый клуб рабочих подростков Тюмени, потом — клуб овчинно-меховой фабрики. В годы Великой Отечественной войны здание передали под госпиталь для раненых бойцов. В наши дни здесь находится Центр татарской культуры.

Театрализованные экскурсии состоятся в Тюмени рамках Дней исторического и культурного наследия. В этом году они посвящены 200-летию со дня рождения Филимона Колмогорова. Основная часть мероприятий проходит в библиотеке истории города имени Андрея Текутьева. Так, 7 мая в 17 часов горожан приглашают на лекцию "После Колмогорова", где речь пойдет об истории его дома в советский период, сообщает Тюменская линия.