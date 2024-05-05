Тюменцам покажут иммерсивный спектакль

8 мая в 19:00 пройдет читка романа "Сурвило" в Молодежном театральном центре "Космос". С 8 по 10 мая покажут спектакль-инсталляцию "ДЫМ.".

События приурочены к празднованию годовщины Великой Отечественной войны. Вход бесплатный, необходима регистрация в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во Вконтакте.

"ДЫМ." — иммерсивный спектакль. Зритель может свободно перемещаться по пространству, трогать предметы, читать старые документы, заглядывать в ящики. В центре сюжета — жизнь Валентины Викентьевны Сурвило. Спектакль-инсталляция создан на основе графического романа "Сурвило" Ольги Лаврентьевой. Режиссер — Владислав Тутак. Автор идеи и куратор проекта — Александрина Шаклеева.

В биографическом романе "Сурвило" Ольга Лаврентьева описывает жизнь своей бабушки Валентины Викентьевны — она пережила годы блокады Ленинграда. Эта история, пронизанная нежностью и тревогой, становится отражением судеб миллионов людей, заставших Великую Отечественную войну. Читка романа пройдет 8 мая в 19:00, ее проведут театральные сообщества: творческая артель "Зеленый свет" и студия старшего поколения "Мари Vanna", сообщает КП-Тюмень.