Об организации хранения вещей рассказал специалист

Нередко возникает ситуация, когда нужную вещь невозможно найти на вешалках или многочисленных полках шкафов. Безусловно, это раздражает, когда недавно купленная рубашка или водолазка пропадает бесследно, а полки на уровне глаз забиты не подходящими по сезону предметами гардероба. О том,

Как оптимально спланировать хранение вещей, рассказали профильные специалисты.– Под гардеробную комнату лучше всего подойдет прямоугольное пространство шириной не менее 1,5 метров, чтобы можно было комфортно разместить глубокий шкаф (60 сантиметров) по всей длине помещения и два шкафа по бокам с комфортным доступом – минимум 90 сантиметров, – пояснила руководитель направления дизайна интерьеров Проектное бюро АРТПРО Анна Каменская.

По ее словам, планирование гардеробной комнаты стоит начать с осознания того, что каждая вещь в шкафу занимает определенное количество пространства с учетом ее габаритов. Определите количество вещей, их тип и размер – от этого будет зависеть внутреннее наполнение и габариты шкафов в гардеробной.

– Затем начинаем распределять зоны хранения. При этом обязательно учитываем свой рост. От этого зависит уровень размещения зон хранения. Проще всего начать с верхней зоны: здесь, как правило, размещаем полки-антресоли и храним несезонные вещи, чемоданы, дополнительные комплекты одеял и подушек для гостей, – порекомендовала дизайнер.

В нижней зоне уместно встроить системы хранения для обуви, если вы не планируете сделать под нее отдельный узкий шкаф во всю высоту с выдвижной конструкцией, от этого зависит расстояние между полками 20-45 сантиметров в зависимости от сезонности обуви, а ширина составит 75-100 сантиметров, сообщает Тюменская область сегодня.