О "мужском климаксе" рассказали тюменцам

Уролог-андролог Юрий Молоков рассказал, что правильнее использовать термин "андропауза" для описания возрастного снижения выработки полового гормона тестостерона у мужчин.

"андрогинный дефицит, связанный с снижением выработки тестостерона, может вызывать различные симптомы, включая депрессию, утомляемость, раздражительность, бессонницу, смену настроения, мышечную слабость, снижение мышечной массы, ожирение, нарушения либидо, нарушения эрекции и мочеиспускания", - говорит Юрий Молоков.

Врач также отмечает, что ухудшение тестостерона может начинаться с 28 лет и усиливаться к 50-60 годам, хотя это зависит от индивидуальных показателей и уровня тестостерона у мужчины в начале его жизни. Например, если были изначально высокие показатели, а выработка тестостерона начала снижаться, то это будет ощущаться очень сильно, симптоматика будет более ярко выражена, сообщает АиФ-Тюмень.