Иностранка дважды меняла паспорт, чтобы попасть в Россию

Сотрудниками полиции в Нижневартовске выявлена иностранка, которая дважды незаконно пересекла границу России, не имея разрешения на въезд.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску, еще в 2016 году уроженке одной из стран средней Азии был запрещен въезд в Россию до 2025 года, но она изменила свои данные и вернулась в страну. Полиция выявила ее в 2017 году, после чего суд решил депортировать ее на родину. Однако в 2023 году она снова изменила паспортные данные и приехала в Россию.

Ее действия могут быть признаны преступлением по закону о незаконном пересечении границы России. Материалы проверки направлены в ФСБ для дальнейшего рассмотрения.