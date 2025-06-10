Пенсионерке в Тюмени выплатили 150 тыс рублей за травмы при выходе из автобуса

Водитель автобуса №2 в Тюмени не проследил за выходом пассажиров из салона и поехал, зажав в дверях пожилую женщину. После всех разбирательств пострадавшей выплатили 150 тысяч рублей, сообщили в облпрокуратуре.

Инцидент произошел днем 17 мая 2025 года на остановке "Гимназия № 49", женщина получила телесные повреждения.

По результатам прокурорской проверки водителю автобуса объявили выговор, срезали премию, проверили у него знания правил дорожного движения. Директору организации-перевозчика внесено представление. Транспортная организация добровольно выплатила пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.