Рекордные 220 млрд рублей кешбэка получат россияне за полгода

Пользователи программ лояльности различных банков получат до 220 млрд рублей кешбэка за шесть месяцев, по итогам года эта сумма может составить 450-500 млрд рублей, подсчитали в ВТБ.
В первом полугодии банки активно развивали персонализированные предложения, больше банков начали предлагать категории кешбэка, исходя из сезонности, предстоящих праздников и транзакционного поведения клиентов. Особое внимание игроки рынка уделяли развитию кобрендинговых программ: банки наращивали партнерства с маркетплейсами и крупными экосистемами. Это не только расширило возможности для покупателей в одновременном получении кешбэка и скидок, но и поспособствовало росту клиентской базы как у банков, так и у партнеров.
По оценке аналитиков ВТБ, во втором полугодии банки будут активнее использовать искусственный интеллект и внедрять игровые механики для более точной персонализации предложений, а также привлечения и удержания клиентов.
Роман Синенко, начальник управления "Программы лояльности" ВТБ:
Мы видим, что клиенты все чаще выбирают тот банк, который позволяет получать ощутимую выгоду в повседневных расходах. При этом размер кешбэка по-прежнему играет важную роль: итоги нашего недавнего исследования показали, что в семьях активно сравнивают предложения и распределяют, кто будет оплачивать покупки, чтобы получить максимальный возврат. Это подтверждает, что сейчас кешбэк — это уже не просто приятный бонус, а почти что национальный вид спорта: все соревнуются, у кого получится вернуть максимальную сумму.
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