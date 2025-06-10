Рекордные 220 млрд рублей кешбэка получат россияне за полгода

13:03 10 июня 2025
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Пользователи программ лояльности различных банков получат до 220 млрд рублей кешбэка за шесть месяцев, по итогам года эта сумма может составить 450-500 млрд рублей, подсчитали в ВТБ.

В первом полугодии банки активно развивали персонализированные предложения, больше банков начали предлагать категории кешбэка, исходя из сезонности, предстоящих праздников и транзакционного поведения клиентов. Особое внимание игроки рынка уделяли развитию кобрендинговых программ: банки наращивали партнерства с маркетплейсами и крупными экосистемами. Это не только расширило возможности для покупателей в одновременном получении кешбэка и скидок, но и поспособствовало росту клиентской базы как у банков, так и у партнеров.

По оценке аналитиков ВТБ, во втором полугодии банки будут активнее использовать искусственный интеллект и внедрять игровые механики для более точной персонализации предложений, а также привлечения и удержания клиентов.

Роман Синенко, начальник управления "Программы лояльности" ВТБ:

Мы видим, что клиенты все чаще выбирают тот банк, который позволяет получать ощутимую выгоду в повседневных расходах. При этом размер кешбэка по-прежнему играет важную роль: итоги нашего недавнего исследования показали, что в семьях активно сравнивают предложения и распределяют, кто будет оплачивать покупки, чтобы получить максимальный возврат. Это подтверждает, что сейчас кешбэк — это уже не просто приятный бонус, а почти что национальный вид спорта: все соревнуются, у кого получится вернуть максимальную сумму.

Теги: ВТБ , кешбэк
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