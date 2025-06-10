Математику на 100 баллов сдали 9 выпускников Тюменской области

12:07 10 июня 2025
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 Девять выпускников Тюменской области – стобалльники по математике, сообщил губернатор Александр Моор.

Среди такие результаты у ребят из областной Физико-математической школы, лицея ТИУ, гимназий ТюмГУ и № 12. Это учебные заведения с сильным математическим и инженерным профилями – и результат говорит сам за себя, отметил Моор.

За три года количество высокобалльников по математике выросло в четыре раза. Каждый четвёртый, кто сдавал базовую математику, получил отлично. Это серьёзный показатель общего роста качества математического образования в регионе.

 

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