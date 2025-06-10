Победителями премии "Оргздрав: лидеры отрасли" стали тюменские медики

Тюменские медики вошли в список победителей Всероссийской премии "Оргздрав: лидеры отрасли" благодаря тому, эксперты высоко оценили два проекта Областной клинической больницы №2, сообщает депздрав региона.

Премия присуждается по шести номинациям за лучшие организационно-управленческие проекты и эффективные решения в отрасли. В номинации "Эффективная система маршрутизации пациентов с ОНМК. 10 шагов к благоприятному исходу" тюменцы заняли второе место с проектом "Системные решения в здравоохранении" и третьего места удостоен проект "Интерактивная первая помощь" в номинации "Общественные проекты: создаем информационное пространство отрасли".

Директор ОКБ-2 Татьяна Клещевникова, комментируя признание у коллег, отметила, что результатов удалось достичь благодаря слаженной и тщательной работе. "Мы улучшаем качество и доступность медицинской помощи для наших пациентов. Каждый в команде сделал свой невероятный вклад в реализацию проекта и победу!" - подчеркнула руководитель.

В депздраве региона напомнили, что в прошлом году двое тюменских медиков заняли высокие места в номинации "Лидер отрасли: личный авторитет и профессиональные достижения", эксперты также высоко оценили работу Областной больницы № 3 (Тобольск).