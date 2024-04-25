Садыковы-Боровиковы из Каскары пополняют коллекцию спортивных наград

Совсем недавно в селе Червишево состоялся фестиваль Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд Тюменского района. Победу в нем одержали представители семьи Садыковых из Каскары. Для них это достижение дорого вдвойне — в семейном фестивале лучшими они стали впервые.

"К этим соревнованиям дружно готовились на протяжении почти двух месяцев. Конечно, гордимся результатом! Зимой на районных соревнованиях "Папа, мама, я – спортивная семья" прошли проверку на командную работу и заняли второе место. Теперь участие в семейных фестивалях станет нашей семейной традицией!", - поделилась Наталья Садыкова.

Спортивная династия Садыковых берет свое начало от бабушек и дедушек - Зинната Садыкова, Сергея и Натальи Боровиковых. Сергей Иванович работал тренером по боксу, а его жена Наталья Владимировна - тренером по волейболу. Нельзя не упомянуть, что глава семьи является мастером спорта по полиатлону, чемпионом по лыжным гонкам и гиревому спорту. Несмотря на свой возраст - 64 года, Сергей Иванович в отличной форме. Продолжает заниматься любимыми видами спорта и каждый день начинает с зарядки!

И Наталью Садыкову отец приучил начинать день с выполнения упражнений. Он своим примером показывал, как важно поддерживать форму - бегом, утренней гимнастикой, занятиями лыжами...Причем в любую погоду.

А Наталья с Рифатом, в свою очередь, приучили к спортивному и здоровому образу жизни своих детей - Мансура и Ясмину.

"Наш 8-летний сын пошел в отца. Так же "помешан" на спорте, а конкретно - на греко-римской борьбе и лыжных гонках. Он настолько старается, что его отправляют участвовать в соревнованиях с ребятами постарше. Даже на спортивные сборы ездит, несмотря на возраст. А муж, помимо того, что он является мастером спорта по греко-римской борьбе, также регулярно занимается лыжными гонками и полиатлоном", - отметила Наталья Садыкова.

Кроме того, у глав семьи Сергея Боровикова и Рифата Садыкова имеются золотые знаки отличия ГТО. Наталья с детьми тоже стремятся к этой спортивной цели.

Отец Рифата, Зиннат Аюпович, военный и мастер спорта по вольной борьбе. Тоже увлекается лыжным бегом, ведет здоровый образ жизни.

"Доченька наша, ей 10 лет, не хочет отставать от "лыжной династии". Уже второй год она посещает местную секцию по лыжным гонкам. Примерно семь лет назад мы водили ее на занятия по художественной гимнастике. Но ездить было очень далеко, да и Ясмина не "горела" этим видом спорта. Так что сейчас мы все на своем месте!", - рассказала Наталья.

Сейчас папа, мама и дочь готовятся к новым семейным стартам - XXXVIII Летним сельским играм Тюменского района, которые стартуют уже 4 мая. Они твердо намерены пополнить семейную коллекцию спортивных наград золотыми медалями.

Фото - личный архив Натальи Садыковой.