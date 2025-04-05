О готовности взять животное из приюта можно узнать по итогам теста

Специалисты подготовили несколько вопросов, которые помогут сориентироваться в том, готовы ли люди взять животное из приюта.

По словам организатора социального проекта платформа "Авито", за первые две недели более 15 тыс. жителей регионов России прошли тестирование, которое помогло оценить их готовность к такому важному шагу. Идея реализована совместно с компанией "Централ Партнершип" и приурочена фильму "Пальма 2" о дружбе собаки и медвежонка. 2 тыс. 170 человек уже общаются с представителями приютов и готовятся стать заботливыми хозяевами.

Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо пройти тест "Готовы ли вы взять животное из приюта?". По его итогам организаторы предлагают подборку объявлений с животными, ищущими дом, или возможность поддержать благотворительные фонды "Ника, "Рэй", "Верность" и "Фонд защиты городских животных", - сообщает Тюменская линия.