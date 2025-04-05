Грумер рассказала об особенностях пород собак

Грумер Анелия Золотарева рассказала, что каждая собака – это личность со своим характером, и не стоит полагаться на общепринятые мнения.

– Действительно, маленькие собачки, более возбудимые, более активные. Но тут все зависит от дрессировки и воспитания. "Опасные" породы собак на практике оказываются добрыми, милыми и покладистыми, – рассказывает Анелия. – Мои фавориты – это собаки породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, золотистые ретриверы. Они добродушные, послушные и с полным отсутствием агрессии. Также мальтийские болонки – милейшие создания, которые на груминге ведут себя просто безупречно. Забияками я бы назвала йоркширских терьеров, очень часто собачки вредничают и нервничают.

Кинологи, грумеры и опытные владельцы уже много лет утверждают, что склонность к агрессии больше зависит от воспитания и жизненного опыта собаки, чем от ее породной предрасположенности, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Каждый день удивляешься, как собаки реагируют на те или иные действия, как отвечают взаимностью. Больше всего я удивилась, как такая смелая собака породы американский стаффордширский терьер на процедурах груминга чувствовала себя маленькой, беззащитной собачкой, и с опаской относилась к мытью и сушке феном. Смотря на нее, скорее всего хотелось ее обнять, погладить и пожалеть, а не когти стричь и наводить красоту, – рассказывает Анелия.