Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди прошел в "Роднике"

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди состоялся на площадке тюменского Центра комплексной реабилитации "Родник". Он собрал более 140 ребят и их родителей, специалистов и представителей 13 некоммерческих организаций, которые работают с детьми с РАС. Его поддержали детские лагеря Тюменской области: "Ребячья республика, оздоровительно-образовательный центр "Алые паруса" и санаторно-оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина.

Интерактивная площадка лагерей вместе с забавными пони Поэзией и Факелом встречали гостей прямо на улице. Для участников Фестиваля были организованы игровые, творческие активности и выставка организаций, работающих с детьми аутистического спектра. Праздничным концертом приветствовала гостей детская школа искусств "Гармония", а для родителей прошли консультации специалистов "Родника".

"Хочу поблагодарить руководство центра "Родник" за прекрасную организацию площадки. Очень доброжелательная атмосфера и много интересных активностей, — поделилась мама 16-летнего Миши Сафонова Мария. — Мы с Мишей планируем посещать коммуникативный клуб. Было бы здорово, если бы для взрослых ребят было больше возможностей для социализации и адаптации. Как, например, в Доме культуры п. Московского, где мы живем. Там на протяжении трех лет для них организовывают инклюзивные игровые и музыкальные мероприятия".

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди стартовал одновременно в 70 регионах страны. Организатором региональной площадки фестиваля выступил "Центр комплексной реабилитации "Родник" при поддержке Департамента социального развития Тюменской области.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).

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