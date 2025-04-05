Тюменский врач рассказала о частой проблеме у малышей

Тюменский специалист рассказала, как предотвратить одну из самых частых проблем, с которой сталкиваются мамы малышей - срыгивание у младенца. Чаще оно связано с заглатыванием воздуха во время кормления или перекормом.

Врач-неонатолог перинатального центра Областной больницы № 3 Жанна Еспаева поделилась советами по профилактике.

Как правило, ребенок может срыгивать в течение 15–20 минут после еды, и к 6 месяцам это обычно проходит самостоятельно. Хотя в большинстве случаев повода для беспокойства нет, иногда требуется принять меры, чтобы облегчить состояние малыша.

Важно обратить внимание на его положение во время кормления. Рекомендуется удерживать ребенка под углом 45–60 градусов.

После кормления малыша следует держать вертикально не менее 10–15 минут, пока не выйдет заглоченный воздух. Если воздух не отходит, можно ненадолго уложить ребенка горизонтально, а затем снова приподнять.

При грудном вскармливании малыш должен захватывать не только сосок, но и ареолу. Если ребенок питается смесью, важно следить за тем, чтобы в соске оставалось как можно меньше воздуха. Для этого бутылочку также держат под углом 45–60 градусов.

Не стоит перекармливать ребенка, - сообщает Мегатюмень.