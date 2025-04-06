Миф о трудоголизме развеяла тюменский психолог

По данным опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob, 75% жителей Тюменской области считают себя трудоголиками. 21% них в этом абсолютно убеждены, а 54% – скорее уверены.

Чаще всего трудоголики считают такую свою особенность особым и весьма полезным качеством, которое работодатель должен оценить по достоинству. На самом деле не все так однозначно, считает психолог Регионального центра "Семья" Екатерина Быкова. В разговоре с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" она рассказала, в чем суть этого явления, где его слабые, а порой и болезненные места.

– Трудоголизм, несмотря на его кажущуюся положительную сторону, является фактором кризиса профессионального развития и результатом стресса: производственного или бытового, – заявила эксперт.

Однако мы привыкли замечать совсем другие проявления кризисов: ухудшение здоровья, снижение работоспособности, ослабление психических процессов, профессиональная усталость, интеллектуальная беспомощность, синдром "эмоционального выгорания".

– Первый "звоночек" – это отрицание самого фактора, оправдание занятости по 16 часов в день желанием, скажем, вырасти по карьерной лестнице или улучшить благосостояние семьи. На самом же деле это психологическая защита, – подчеркнула Екатерина Быкова.

Одержимые работой, как средством достижения цели, иногда серьезно нарушают профессиональную этику, становятся конфликтными, проявляют жестокость во взаимоотношениях. Поскольку это фактор кризиса, он так же, как и выгорание, может сопровождаться сомнением по поводу уровня своей компетенции, профессиональной беспомощностью и, как это ни странно прозвучит, пассивностью. То есть трудоголик может имитировать занятость, а по факту не выполнять поставленные задачи.

Одновременно незаметно в его жизни произойдут определенные перемены в личности: нарушается способность к эмпатии, пропадает желание заводить какие-то знакомства и близкие связи, это становится тягостным, поскольку требует больших затрат энергии и сил. И вот уже на подсознательном уровне он стремится избегать ситуаций, требующих его активное участие, уклоняется от обсуждения семейных проблем, не участвует в воспитании детей, которые не получают от него обратной эмоциональной реакции и общения.

– Иногда трудоголик заменяет живое общение разговорами с предметами, часто рабочими атрибутами, в лучшем случае выбирает для общения животное. В итоге человек может отдалиться и от своего "Я", прийти к состоянию "я ничего не чувствую" или "со мной все отлично, зачем тратить время на разговоры обо мне". Находя утешение в собственной работе, трудоголик может столкнуться с тем, что станет от нее зависим, как наркоман от психотропных веществ, – рассказала Екатерина Быкова.

С трудоголизмом надо действовать по схеме зависимостей.

1. Начать с признания и понимания, какой вы трудоголик: "трудоголик для других", "трудоголик для себя", "успешный трудоголик", "трудоголик-неудачник" или "скрытый трудоголик". Задумайтесь: вы работаете, чтобы жить, или живете, чтобы работать?

2. Далее проверьте свои рабочие часы, отмените всю сверхурочную занятость, работайте только на работе. Регулярно выделяйте конкретное время для отдыха.

3. Откажитесь от фразы "Я делаю это только ради тебя (вас, детей, родных…)". Помните, что все переработки – результат вашего решения и поступаете вы так исключительно ради себя самого.

4. Исключите контакты с людьми, которые перекладывают на вас свои проблемы и эмоции.

5. Поощряйте себя.

– Помочь с таким искренним принятием себя способна терапия с психологом и повышение своего эмоционального интеллекта, – подытожила психолог центра "Семья" Екатерина Быкова.