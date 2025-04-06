Стоит ли несовершеннолетним запрещать чипсы, ответила эксперт

Инициатива Роспотребнадзора ввести акциз на чипсы, ограничить их рекламу и запретить продажу несовершеннолетним является своевременной и обоснованной мерой, - считает врач-эксперт в области инфекционных и паразитарных заболеваний Светлана Звонцова.

"Чипсы представляют собой серьезную угрозу для здоровья, особенно для растущего организма. Высокое содержание соли и жиров может привести к задержке жидкости, повышению артериального давления и нагрузке на почки. Трансжиры, образующиеся при жарке в дешевом масле, нарушают липидный обмен, способствуя ожирению и атеросклерозу", - рассказала Звонцова.

"Чипсы не только способствуют набору лишнего веса, но и могут негативно влиять на общее состояние здоровья, особенно у детей и подростков. Их регулярное употребление может привести к серьезным заболеваниям, включая диабет и сердечно-сосудистые нарушения", - говорит эксперт.

До 18 лет организм особенно чувствителен к вредным веществам: происходит рост костей, развитие нервной и эндокринной систем. После 18 лет метаболизм замедляется, но риски остаются — последствия могут проявиться позже, например, к 30–40 годам, - сообщает АиФ-Тюмень.