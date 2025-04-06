Сколько льготных поездок по транспортной карте осталось у тюменских школьников

Тюменские школьники смогут пользоваться льготными транспортными картами до конца учебного года. Для большинства классов он закончится в мае. Число льготных поездок ограничено из расчета по две в учебный день. Следовательно, в апреле у школьников будет 52 поездки, а в мае, с учетом праздников, - 30.

При превышении лимита поездок карта будет работать, однако спишется полная сумма с учетом безналичного расчета. При льготе школьники платят 20% от тарифа, то есть 6 руб. 40 коп.

В июне льготные поездки будут предоставлены только выпускникам. Для учеников 9 классов предусмотрено 24 поездки, 11 классов – 36 поездок, - сообщает Вслух.ру.