Более 5 тысяч тюменских студентов примут участие в XXX Областной "Студенческой весне"

5 351 заявка от учащихся высших учебных заведений, колледжей и техникумов, а также от работающей молодежи в возрасте от 16 до 35 лет поступила на юбилейный фестиваль "Студенческая весна". К участию зарегистрировались не только жители Тюмени, но и соседних городов — Ишима и Тобольска.

Жители региона проявили наибольший интерес к участию в следующих концертных направлениях:

— "Танцевальное" — 1 586 заявок,

— "Концертные программы" — 741 заявка,

— "Музыкальное" — 624 заявки,

— "Театральное" — 579 заявок.

Также молодые люди подали множество заявок на участие в неконцертных направлениях, среди которых:

— "Интеллектуальные игры" — 264 заявки,

— "Медиа" — 139 заявок,

— "Машины Голберга" — 106 заявок.

Лидерами по количеству поданных заявок среди высших учебных заведений стали:

— Тюменский государственный университет (1079 заявок),

— Тюменский индустриальный университет (753 заявки),

— Тюменский государственный институт культуры (359 заявок).

Среди колледжей можно выделить:

— Колледж искусств Тюменского государственного института культуры (283 заявки),

— Колледж транспортных технологий и сервиса (274 заявки),

— Колледж производственных и социальных технологий (243 заявки).

— Фестиваль "Студенческая весна" становится все популярнее. Особенно радостно, что именно в юбилейный год мы обновили рекорд по количеству заявок. Здесь каждый может раскрыть свой потенциал, независимо от уровня подготовки. Для новичков фестиваль становится первой ступенькой к преодолению страха перед публичными выступлениями. А для опытных участников он открывает новые горизонты для роста. Здесь они могут улучшить свои навыки, найти единомышленников и сделать шаг к карьере в творческой сфере, — рассказал руководитель дирекции фестиваля, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Областная Студвесна продолжится до 16 апреля на различных площадках Тюмени, включая городские и молодежные пространства. Все желающие могут стать зрителями этого события, - сообщает Мегатюмень.

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