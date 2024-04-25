В Ноябрьске оштрафован нарушитель ПДД - его подвели соцсети

В Ноябрьске сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на пост в группе в социальных сетях, где показано нарушение правил дорожного движения. Они быстро нашли виновника - местного жителя, родившегося в 2002 году.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, при проверке его документов выяснилось, что раньше он уже был наказан за проезд на красный свет. В отношении водителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.12 КоАП РФ.

Полиция благодарит жителей за помощь в улучшении безопасности на дорогах и призывает всех соблюдать правила.