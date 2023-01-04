В Тобольском районе проведут мероприятия "Работайте, братья!"

Для школьников Тобольского района организуют цикл культурно-патриотических мероприятий "Работайте, братья!". Юные спортсмены Тобольска в 2023 году примут участие в сборах и соревнованиях по волейболу "Вперед, к волейбольному Олимпу!", хоккею и дзюдо - "На пути к спортивным победам!". Все эти проекты стали победителями восьмого грантового конкурса программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" компании СИБУР.

Проект "Работайте, братья!" предполагает проведение культурно-патриотических мероприятий со школьниками Тобольского района, направленных на развитие патриотизма, гордости за отечественную культуру, историю и повышение престижа профессии военного. Название проекта - трактовка известной фразы, ставшей крылатым выражением "Работайте, братья", которая была произнесена лейтенантом полиции Героем России Магомедом Нурбагандовым, перед тем как его расстреляли террористические боевики.

В этом году на конкурс "Формула хороших дел", сообщает пресс-служба компании, поступило 590 заявок, из них 93 — от организаций Тобольска. 16 из них получили гранты. К участникам грантового конкурса этого года, по словам руководителя программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" Елены Снежко, предъявлялись особые требования, сообщила Тюменская линия.