Выставка агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны пройдет в Тюмени

Тематическая выставка "Военный плакат" развернется 30 апреля в музее Областного поискового центра им. Артура Ольховского (пр. Геологоразведчиков, 6а). Экспозицию представят в рамках международного проекта "Территория Победы".

– В военные годы войны искусство объединяло народ единой целью в борьбе против врага. И плакаты стали самыми массовыми в искусстве того времени. Они выступали не только как агитационные и мотивационные средства, но и как информационные – наглядно демонстрируя необходимые и правильные действиях в условиях войны, – рассказали в Музее Победы.

Гости выставки смогут увидеть плакаты Ираклия Тоидзе, Алексея Кокорекина, Виктора Иванова, Виктора Корецкого, Татьяны Ереминой и других известных художников, а также фотографии военного времени с фронта и трудового тыла. Кроме того, экспозиция поведает о биографиях живописцев и графиков – авторов агитационных плакатов, сообщает "Тюменская область сегодня".