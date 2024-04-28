Тюменская молодежь может отправиться в Калининград на форум

С 15 августа по 18 сентября состоится Всероссийский молодежный форум "ШУМ" для медиаспециалистов. Подать заявку можно до 31 мая на платформе "Молодежь России".

Принять участие могут специалисты в сфере медиа от 14 до 35 лет: руководители медиацентров, пресс-секретари, фотографы, операторы, монтажеры, дизайнеры и другие. Главная тема — профессиональное развитие молодых медиаспециалистов.

Форум пройдет в четыре смены:

ШУМ.Корпорация — для пресс-секретарей и специалистов по пиару в государственных, общественных и бизнес-организациях от 18 до 35 лет.

ШУМ.Первые — для активистов Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в возрасте от 14 до 17 лет.

ШУМ.Производство — для молодых журналистов, копирайтеров, фотографов, видеографов, менеджеров социальных сетей и активистов от 18 до 35 лет.

ШУМ.Журналистика — для специалистов региональных и федеральных СМИ, гражданских журналистов и блогеров от 18 до 35 лет.

На форуме тюменцы смогут найти креативные решения в создании фото- и видео материалов, разработать алгоритмы разных форматов продакшена с применением искусственного интеллекта, реализовать медиапроекты, а также поучаствовать в командном конкурсе по решению кейсов от реальных заказчиков и найти наставников, сообщает КП-Тюмень.