Уватский район встречает возможный паводок и пожары во всеоружии

Во всеоружии готовится к паводку и пожарам. - В случае необходимости техника коммунальщиками будет предоставлена, - пояснил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков. - Сейчас же лед с Иртыша в районе села Уват ушел, заработали паромы на левый берег реки, куда во время ледохода доступ был затруднен, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Пока уровень воды в Иртыше далек от критических значений.- Если большая вода и дойдет до Уватского района, то позже всех остальных территории области. По срокам это вероятнее всего лето. В зоне возможного подтопления несколько деревень, им наше особое внимание. Кроме того, наш район лесной, поэтому противопожарные меры сейчас в приоритете. Большинство возгораний происходит по вине человека. Впереди продолжительные майские выходные дни и для большинства людей это время для уборки территорий, подготовки участков к новому сезону. Поэтому призываю всех провести уборку, не доставляя неприятности себе и соседям, без пала отходов и растительности. Складывать растительные отходы можно около мусорных контейнеров, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров.