В Тобольске прошла интерактивно-образовательная программа проекта "Школа социального проектирования 2.0"

В программе проекта приняли участие школьники 9-11 классов из восьми школ города, а также студенты отделения среднего профессионального образования Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева.

С 8 по 18 апреля прошло 10 интерактивно-образовательных игр. Каждая игра состояла из пяти блоков: "Знакомство", "Проект", "Медиа", "Смета" и "Презентация". Молодежь Тобольска совместно с модераторами в формате интерактивной лекции разбирала терминологию и выполняла практическое задание по разработке проектов. Участники создавали и защищали социальные проекты в пяти направлениях: "Туризм", "Здоровье и спорт", "Семейные ценности", "Творчество и медиа", "Экология".

Эксперты оценивали разработанные проекты, а по итогам каждой игры определяли команду-победителя. Лидерам вручили в подарок брендированные блокноты, всем участники — стикерпак. Кроме того, каждая команда получила возможность продвижения проектов командой мультицентра "Моя территория" в конкурсах "Моя идея" и "Большая перемена".

С 22 по 25 апреля команды-победители прошли онлайн-консультации от региональных экспертов по социальному проектированию и доработке паспортов проектов. Также в эти даты прошло онлайн-голосование за лучший проект в группе мультицентра в социальной сети ВКонтакте. Лидеры голосования получили от мультицентра "Моя территория" денежную поддержку на реализацию проекта и имиджевую фотосессию, а также сертификаты от партнеров проекта, сообщает Мегатюмень.