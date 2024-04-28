О подкормках для рассады рассказала эксперт

Советами по внесению подкормок под рассаду томатов поделилась агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Криштафук Надежда.

Желтая окантовка листьев, на нижних листьях по краям появляется коричневая сухая кайма, напоминающая ожоги, говорит о возможной причине — калийном голодании. Исправить ситуацию поможет подкормка сульфатом калия или настоем древесной золы.

"Нижняя сторона листьев и стебель приобрели фиолетовый оттенок, листочки подворачиваются внутрь - вероятная причина — дефицит фосфора. Подкормите растения суперфосфатом, - говорит эксперт. - Листья желтеют, жилки на нижней стороне краснеют, это свидетельствует о нехватке азота. Используйте любые азотные удобрения: мочевина, аммиачная селитра".

Такое же пожелтение листвы (хлороз), с более яркими зелеными прожилками может сигнализировать о нехватке железа. Зачастую наблюдается на рассаде у дачников, которые увлекаются длительным досвечиванием рассады, сообщает АиФ-Тюмень.

"Если рассада вытянулась и стебли стали тонкими, чаще всего проблема в световом режиме. Чтобы рассада получилась крепкой, ее нужно подсвечивать в течение 10–12 часов в сутки. Сделать это можно с помощью фитоламп, - рассказывает специалист. - Держите переросшие томаты на скудном поливе. Поливайте очень умеренно и в поддон, а не поверху стаканов. Надо, чтобы корни тянулись к влаге, а не брали ее сверху. Не кормите пока удобрениями с преобладанием азота".