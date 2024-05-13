Жители Тюменской области на военных сборах в ЦВО проведут до полутора месяцев

Жители Тюменской области, находящиеся в запасе, 13 мая направлены на военные сборы, там они проведут от двух недель до полутора месяцев, сообщил военный комиссар региона Сергей Чирков.

Для тюменцев они пройдут на территории Центрального военного округа. Участников ожидает подготовка и переподготовка по специальностям, которые они получили во время срочной службы или в период пребывания в запасе.

"Сборы продлятся от двух недель до полутора месяцев в соответствии с планом их подготовки и проведения", - сообщил Чирков.