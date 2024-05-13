В Тобольском районе заложили семейную аллею

В селе Карачино Тобольского района появилась семейная аллея. Её высадили у местного Дома культуры в честь Года семьи и 400-летия села. 42 саженца голубых елей привезли из карачинского лесничества.

В тематической акции участвовали 17 семей. Теперь у каждой появились именные деревья. Сельские семьи изготавливают таблички и устанавливают возле "своих" елей.