В Тобольском районе заложили семейную аллею

18:00 13 мая 2024
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В селе Карачино Тобольского района появилась семейная аллея. Её высадили у местного Дома культуры в честь Года семьи и 400-летия села. 42 саженца голубых елей привезли из карачинского лесничества.

В тематической акции участвовали 17 семей. Теперь у каждой появились именные деревья. Сельские семьи изготавливают таблички и устанавливают возле "своих" елей.

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