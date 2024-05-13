Лучших теннисистов среди ребят со слабым зрением назвали в Тюмени

В Тюмени состоялись первые Всероссийские детско-юношеские соревнования по спорту "Спорт слепых" в дисциплине "Настольный теннис". За медали боролись 50 ребят из 11 регионов страны – Тюменской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Вологодской областей, Алтайского и Приморского краев, Чувашской и Удмуртской республик, а также Башкортостана и Ингушетии.

Соревнования прошли среди юношей и девушек в трех возрастных категориях: 8-11, 12-14 и 15-17 лет. Победители и призеры получили заслуженные награды из рук президента Всероссийской федерации спорта слепых, вице-президента Паралимпийского комитета России, трехкратной паралимпийской чемпионки Ольги Семеновой, заместителя председателя федерации спорта слепых Тюменской области Алексея Сивакова и главной судьи соревнований Ирины Борисовой.

В возрастной категории 8-11 лет победу одержали Егор Коротаев и Дарья Гайнуллина из Свердловской области. Серебряные медали взяли Егор Трегуб (Челябинская область) и Ксения Капичникова (Новосибирская область). Бронза досталась Дмитрию Шаврину (Новосибирская область) и Юлии Шипициной (Тюменская область).

Среди ребят 12-14 лет победителями стали Роман Файзрахманов (Челябинская область) и Мирослава Бурмистрова (Башкирия). Второе место заняли Даниил Елсуков (Башкирия) и Софья Донина (Новосибирская область), а третье – Тимофей Ильин (Удмуртия) и Диля Бахтиярова (Башкирия).

В возрасте 15-17 лет лидерами стали Роман Вохмин (Свердловская область) и Юлия Хаматьянова (Башкирия). Серебро забрали Руслан Зайцев (Удмуртия) и Ангелина Дьяченко (Башкирия), а бронзу – Данила Скутин (Челябинская область) и Варвара Замараева (Свердловская область).

Зампредседателя федерации спорта слепых Тюменской области Алексей Сиваков:

Соревнования прошли на высшем уровне, это отметили как участники, так и гости турнира. Вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова дала высокую оценку развитию спорта, а также спортивной инфраструктуры в Тюменской области, поэтому поступило предложение в 2025 году провести три всероссийских старта. Мы предполагаем, что ими станут турниры по настольному теннису, шахматам и дзюдо. По каким видам спорта пройдут состязания на Тюменской земле, станет известно осенью.

Хоть настольный теннис и является одним из самых популярных видов спорта среди слепых и слабовидящих нашего региона, у особенных спортсменов есть возможность выбрать другой интересующий вид. Всего в Тюменской области культивируются 26 спортивных направлений.