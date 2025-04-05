В турнире по безопасному вождению велосипеда примут участие тюменские юидовцы

Муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" стартовал в Тюменской области. Конкурсы проводятся для безопасности юных велосипедистов, в этом году в программу детских состязаний включен этап по фигурному вождению электросамокатов.

"В Тюменской области все больше школьников ездят на самокатах и электросамокатах, попадают в ДТП на этих средствах передвижения. Именно поэтому в конкурс включен этап по вождению СИМ, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Ежегодно в конкурсах "Безопасное колесо" в Тюменской области принимают участие более 15 тысяч школьников, это очень важно для их безопасности на дорогах", - сказал Андрей Миллер.

Победители муниципального этапа "Безопасного колеса" примут участие в региональном конкурсе, который пройдет в мае этого года в Тюмени. Для участия будут приглашены школьники из Ямала и Югры, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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