Тюменская область на третьем месте в УрФО по числу свадеб

По данным Росстата, в Тюменской области стало больше свадеб. Согласно оперативным данным за январь, в Тюменской области узаконили отношения 671 пара. Для сравнения: годом ранее их было 497. По нынешнему показателю регион на третьем месте в Уральском федеральном округе после Свердловской и Челябинской областей.
Стоит отметить, что во всех регионах УрФО складывается положительная динамика. В других субъектах России зафиксирована и отрицательная, то есть жениться стали реже.
При этом в Тюменской области снизилось количество разводов: в начале 2024 года их было 660, нынче – 535.
В целом по России в первый месяц бракосочетались 48 тыс. 334 пары, однако 44 тыс. 304 пары поставили штампы о разводе, - сообщает Вслух.ру.
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