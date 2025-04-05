Тюменская область на третьем месте в УрФО по числу свадеб

По данным Росстата, в Тюменской области стало больше свадеб. Согласно оперативным данным за январь, в Тюменской области узаконили отношения 671 пара. Для сравнения: годом ранее их было 497. По нынешнему показателю регион на третьем месте в Уральском федеральном округе после Свердловской и Челябинской областей.

Стоит отметить, что во всех регионах УрФО складывается положительная динамика. В других субъектах России зафиксирована и отрицательная, то есть жениться стали реже.

При этом в Тюменской области снизилось количество разводов: в начале 2024 года их было 660, нынче – 535.

В целом по России в первый месяц бракосочетались 48 тыс. 334 пары, однако 44 тыс. 304 пары поставили штампы о разводе, - сообщает Вслух.ру.