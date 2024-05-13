Уполномоченный по правам человека проведет в Тюмени личный прием

17:03 13 мая 2024
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Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских проведет прием по личным вопросам 15 мая, во встречах с гражданами примут участие представители департамента здравоохранения Тюменской области - начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения Татьяна Захарычева и начальник отдела развития медпомощи детям и службы родовспоможения Елена Дедюкина.

Прием по личным вопросам состоится по адресу: Тюмень, улица Республики, д. 24, кабинет 116. Запись по телефону 8 (3452) 42-67-42 с 9 до 17 часов в рабочие дни.

Теги: личный приём
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