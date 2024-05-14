Власти Тюменской области продлили противопожарный режим и запрет на посещение лесов

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до 5 июня, решение принято на президиуме правительства, сообщил губернатор Александр Моор.

"С начала апреля в регионе зафиксировано 179 ландшафтных пожаров и 13 возгораний в лесах. Несмотря на нежаркую и даже дождливую погоду пожары продолжаются. Именно поэтому посещение лесов под запретом. Также категорически запрещено сжигать мусор и разводить костры", -пояснил решение губернатор.

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 112.