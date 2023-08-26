СИБУР увеличит в полтора раза выпуск полипропилена на Тобольской промплощадке

В Тобольске забили первую сваю в основание будущего завода по производству полипропилена, который станет частью уже действующего комплекса "ЗапСибНефтехим". Ожидается, что проект увеличит возможности тобольской промышленной площадки СИБУРа по выпуску полипропилена в полтора раза, до 1,5 млн тонн в год, сообщают в Корпоративных коммуникациях ООО "ЗапСибНефтехим".

В официальном запуске стройки приняли участие министр энергетики России Николай Шульгинов, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.

Предварительная оценка стоимости проекта составляет 195 млрд рублей, он будет максимально использовать уже имеющуюся инфраструктуру "ЗапСибНефтехима". На новом производстве будет создано более 370 высокотехнологичных рабочих мест, кроме того, проект создает потенциал для появления около 2 000 рабочих мест в смежных отраслях. Дополнительные налоговые отчисления в течение 10 лет с момента запуска завода составят, оценочно, около 100 млрд рублей.

Николай Шульгинов, министр энергетики РФ:

Это важный для развития нефтегазохимической отрасли проект. Он позволит дополнительно вовлечь в углубленную переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Расширение ассортимента марок полипропилена поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров.

Владимир Якушев отметил, что новый завод – важный проект для всего Уральского федерального округа: его строительство позволит создать несколько сотен новых высокотехнологичных рабочих мест, простимулирует смежные отрасли и обеспечит дополнительные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней.

Александр Моор подчеркнул, что строительство нового производства – очередной важный этап поступательного развития региональной экономики. "После реализации проекта объём инвестиций СИБУРа в экономику нашего региона перевалит за триллион рублей. Проект поддержан правительством Российской Федерации. Тюменская область, со своей стороны, также окажет инвестору помощь, прежде всего в виде налоговых льгот", - прокомментировал событие губернатор.

В СИБУРе отмечают, что полипропилен входит в тройку самых распространенных в мире полимеров. Из него делают в том числе пищевую тару и упаковку, детали автомобилей, трубы для водопровода, бытовую технику, медицинские приборы. С 2013 года, когда СИБУР ввел в эксплуатацию первое в Тобольске производство полипропилена, средний ежегодный прирост его переработки в России составляет более 100 тыс. тонн в год. Ввод нового производства позволит дополнительно стимулировать внутреннее производство конечной продукции из полимеров и развитие несырьевого экспорта.

"СИБУР последовательно развивает в Тобольске производство полимеров, которые востребованы российской промышленностью. Мы видим растущий спрос на решения из современных синтетических материалов в целом ряде социально значимых отраслей, включая строительство, медицину, упаковку, сельское хозяйство. Новый проект компании позволит повысить защищенность уже имеющегося спроса на полипропилен со стороны наших партнеров-производителей конечной продукции и обеспечить перспективные потребности отечественных переработчиков в этом полимере", - сообщил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов.