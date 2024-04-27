Новые истории сестёр Чираловых рассказывают пенсионерам Тюмени

Тюмень окутана тайнами и легендами о судьбах горожан, прославившихся на века. Погрузиться в атмосферу эпохи 19 века и оказаться в здании, где когда-то проживала известная семья, можно благодаря познавательным и неповторяющимся экскурсиям, организованными волонтерами проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" Благотворительного фонда "Старшее поколение".

25 апреля тюменцы 55+ отправились в увлекательную экскурсию в старинный особняк Поповых, где гиды инициативы Людмила Хромина и Любовь Уренева, олицетворяющие образы дочерей тюменского купца Сергея Чиралова, Виринеи и Филониды, знакомили участников мероприятия с историей семьи и знаковым для них местом родного уголка Тюмени-красивым особняком на углу улиц Подаруевская и Знаменская (ныне Семакова и Володарского).

Дом Чираловых находится на берегу реки Туры и был построен в конце 19 века из хвойных пород деревьев. Его облицовка украшена резными наличниками в форме кокошника. Это означало, что здесь проживали девушки на выданье. Дочери купца учились в женской прогимназии. Она как раз находилась напротив дома. Виринея вышла замуж и сменила свою фамилию, а вот Филониде так и не посчастливилось встретить свою любовь.

"Эта увлекательная экскурсия. Людмила Хромина, воплощая образ Виринеи, перенесла меня в эпоху 19 века. Мы не только узнали историю от лица дочери помещика, но и смогли вместе с ней ознакомиться с новыми историческими фактами особняка известной семьи Чираловых", ― отмечает участница экскурсии Галина Семёнова.

Участником мероприятий проекта "Гиды 55+. Перезагрузка", может стать каждый тюменец старше 55 лет. Подробную информацию об этом можно узнать по телефону (3452) 51-77-05 или на странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" в Vk.