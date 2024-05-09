Командированные в Викулово сотрудники МЧС приняли участие в митинге в честь Дня Победы

Группировки МЧС России, прибывшие в Викуловский район для участия в противопаводковых мероприятиях и сотрудники 131 ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области, приняли участие в торжественном митинге, посвященном празднованию 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие сотрудников МЧС придало еще больше торжественности этому моменту, отмечают в администрации района.
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