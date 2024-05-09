Командированные в Викулово сотрудники МЧС приняли участие в митинге в честь Дня Победы

15:38 09 мая 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Группировки МЧС России, прибывшие в Викуловский район для участия в противопаводковых мероприятиях и сотрудники 131 ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области, приняли участие в торжественном митинге, посвященном празднованию 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие сотрудников  МЧС придало еще больше торжественности этому моменту, отмечают в администрации района.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2024