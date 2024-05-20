Специалистов физкультуры и спорта приглашают принять участие в областном конкурсе профмастерства

Иллюстрация ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тюменской области проходит конкурс профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта. Конкурс проводится по четырём номинациям: "Шаг к здоровью", "Физкульт-Ура", "Спортивный резерв" и "Спорт без границ".

Конкурс профессионального мастерства - уникальная возможность для повышения квалификации, распространения опыта своей работы, приобретения новых востребованных навыков, знакомства с новейшими технологиями и лучшими практиками.

Принять участие в конкурсе могут: инструкторы по физической культуре, инструкторы физической культуры, учителя физкультуры, преподавателей и старшие преподаватели физкультуры, руководители физического воспитания, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие тренеры, тренеры, специалисты по адаптивной физкультуре, фитнес-тренеры, педагоги дополнительного образования, спорторганизаторы, инструкторы по спорту и иные специалисты, осуществляющие деятельность физкультурно-спортивной направленности в организациях дошкольного образования, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях среднего и высшего профессионального образования, а также в организациях, осуществляющих спортивно-оздоровительную работу по месту жительства граждан Тюменской области вне зависимости от форм собственности (коммерческие, частные, некоммерческие, государственные, муниципальные, бюджетные и другие).

Конкурс продлится до 31 октября 2024 года в три этапа. На I этапе (заочный, отборочный) проводится экспертная оценка конкурсных материалов и определение лучших проектов для участия в очных этапах. II этап (теоретико-методический, очный) предполагает защиту проекта по выбранному участником направлению. III этап (практический, очный) - проведение занятия согласно заявленному проекту.

Подать заявку на участие можно до 24 июня 2024 года. Положение о проведении конкурса размещено на сайте Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд в разделе "Конкурсы" (2024).