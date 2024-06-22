Открыт прием заявок на конкурс лекторов от Российского общества "Знание"

Фото: Российское общество "Знание"

Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества "Знание" и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. 70 победителям основного отбора подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. Подать заявку могут граждане РФ от 18 лет на сайте проекта до 30 июня 2024 года.

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Выпускники курса до 5 июля должны загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества "Знание". На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — "семейные ценности" — приурочена к Году семьи в России.

Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.

"За три сезона “Лига Лекторов” показала свою востребованность. Количество участников проекта кратно увеличивалось от года к году, вместе с ним росли и ожидания аудитории: лектор Общества “Знание” должен обладать выдающимися ораторскими навыками, глубокой экспертизой в своей сфере, навыком организации мероприятий. Поэтому отбор в региональные команды лекторов стал серьезнее: теперь он включает обучение, интервью и проверку организаторских способностей. Лидеры общего зачета поедут на трехдневный финал в Москву в 2025 году", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Участники Знание.Лектор могут получить партнерские призы, выполняя дополнительные задания от сервиса "Другое Дело". Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

Проект Знание.Лектор — 2024 является продолжением Всероссийского конкурса "Лига Лекторов", который за три сезона охватил все регионы России.