Тюменские журналисты могут отличиться на всероссийский конкурсе "В фокусе — семья"

Прием заявок на региональный этап XV всероссийского конкурса журналистских работ "В фокусе — семья" в Тюменской области продолжится до 13 августа. Конкурс проводится в рамках Года семьи в России, организатором является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

К рассмотрению принимаются материалы, вышедшие с сентября 2023 года по настоящее время, в том числе печатные и интернет-публикации, телевизионные сюжеты, радиосюжеты и подкасты.

Материалы могут быть размещенными в СМИ, на официальных страницах учреждений/организаций/общественных объединений или в социальных сетях. В каждой из номинаций отдельно оцениваются работы юных журналистов в возрасте от 13 до 18 лет (специальная категория "Работа юнкора") и работы новостного (информационного) формата (специальная категория "Новости").

Конкурс проводится в два этапа — региональный и федеральный. В региональном туре принимают участие материалы, размещенные в региональных и муниципальных СМИ, в федеральном - материалы, отобранные региональным оргкомитетом, и публикации, размещенные в федеральных СМИ.

Заявку и согласие на обработку персональных данных необходимо отправить до 13 августа на электронный адрес SpicynaLYu@72to.ru, тел.: (3452) 50-21-70. Все номинации и требования к материалам указаны в положении.