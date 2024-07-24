Тюменские пенсионеры могут поучаствовать в конкурсе "Спасибо интернету"

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Жители Тюмени старше 50 лет могут стать участниками X Всероссийского конкурса "Спасибо интернету – 2024". Здесь участники демонстрируют свои навыки и умения в сфере компьютерной грамотности и использования интернета.

Номинации 2024 года:

- Мои интернет-достижения

- Моя общественная интернет-инициатива

- Я — интернет-звезда

- Семейная интернет-история

Также в 2024 году для преподавателей, обучающих компьютерной грамотности старшее поколение, введена специальная номинация "Мои авторские разработки".

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте до 24 октября 2024 года, приложить конкурсную работу — историю по теме одной из номинаций. Итоги будут известны не позднее 25 декабря 2024 года.

Ознакомиться с работами участников прошлых лет можно на сайте.

Напоминаем, что в Тюмени проходят курсы по программе "Расширяя горизонты", где старшее поколение может бесплатно изучить основы компьютерной грамотности и развить цифровые компетенции. Обучение проводится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142. Запись по телефону 50-00-50.