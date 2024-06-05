Чемпионат по робототехнике ждет заявок от претендентов на Кубок губернатора

В Тюмени стартовал прием заявок на чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области, который является одним из главных ИТ-событий регионального департамента информатизации.

Конкурс помогает талантливой молодежи развить цифровые навыки и лучше изучить ИТ-сферу. В этом году работы принимаются по направлениям: "Промышленная робототехника", "Интернет вещей", "Сервисная робототехника", "Популярное образование, развлечения и мультимедиа", "Системы и приложения для бизнеса", "Искусственный интеллект". Также в рамках чемпионата пройдут соревнования по дисциплине "Пилотирование квадрокоптеров".

Участвовать в чемпионате можно индивидуально или в команде. Для финалистов чемпионата 2022 и 2023 года действуют дополнительные условия участия.

Регистрация участников продлится до 29 сентября 2024 года. Подробнее ознакомиться с положением можно на сайте. Узнать подробности можно на официальном сайте конкурса и оставить заявку на участие.