Самую экологичную школу и семью выберут в Тюменской области

В Тюменской области завершаются две масштабные экологические акции "Экокопилка" и "Экосемья", которые проходят в тюменских экодомах.

В День защиты детей региональный оператор ТЭО объявит самые экологичные школы региона и, совместно с компанией СИБУР, назовёт 10 претендентов на звание лучших экосемей.

Обе акции посвящены детям, полезным экопривычкам и раздельному накоплению отходов. В первой участвуют образовательные учреждения, за которые в течение всего учебного года голосовали посетители мультицентров – пополняли экокопилку любимой школы и сада, сдавая полезные ресурсы в пункты приёма. За победу в конкурсе "Экосемья" соревнуются жители Тобольска и Тюмени. На первом этапе им также нужно собрать как можно больше вторичных ресурсов. Важно сделать это экологично: не создавая ещё больше мусора, а напротив – стараясь минимизировать количество собственных отходов. А для наилучшего результата стоит привлечь к накоплению как можно больше близких, соседей, коллег, одноклассников, друзей – знакомя их с экологичным образом жизни.

Посетители экодомов могут участвовать в обеих акциях. Так, например, делает семья Шестаковых из Тюмени. Благодаря им, одним из самых активных участников "Экосемьи", в последнее время значительно пополнился счёт "Экокопилки" школы № 15. Теперь учебное заведение входит в тройку лидеров состязания.

Экосчёт лидеров состязаний исчисляется тоннами полезных материалов, которые переданы на переработку. Однако подводить окончательные итоги преждевременно: у участников есть возможность полностью изменить ситуацию до 1 июня.