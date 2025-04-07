Депутаты, силовики и власти обсудили аспекты реформирования народных дружин в Тюмени

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В Тюмени планируют реформировать работу народных дружин и омолодить их ряды. Об этом шла речь во время недавнего визита депутатов Тюменской городской думы и представителей администрации города в отдел полиции № 2.

Замглавы города Александр Ильин представил презентацию по реформированию организации работы народных дружин. Он рассказал, что в каждом из четырех административных округов Тюмени на сегодня действует по одной народной дружине, в них работают 174 человека. Еще 30 представителей казачьей дружины помогают следить за общественным порядком в центре города. Начальник УМВД России по городу Тюмени Дмитрий Ерошов отметил, что помимо обеспечения порядка, дружинники выполняют большую информационную работу, при этом в состав организаций входят уже взрослые люди - их авторитет служит подспорьем в работе с молодежью.

Участники встречи определили ряд вопросов, которые предстоит решить для оптимизации работы дружин. В частности, предлагается урегулировать их работу комплексным правовым актом, наладить взаимодействие с МВД для совместного патрулирования, омолодить личный состав. Для этого в Тюмени могут создать городскую народную дружину, которая объединит 4 окружных отряда. В координирующий орган (штаб) могут войти представители администрации Тюмени, МВД, общественного совета при МВД, депутаты гордумы, командир дружины и иные лица по согласованию. Командиру предлагается решать организационно-управленческие вопросы, а его заместителю — работать с личным составом. Для повышения эффективности дружинников можно пересмотреть варианты их материального стимулирования, создать символику и фирменное обмундирование, участвовать в городских мероприятиях, конкурсах и грантах, заниматься подготовкой дружинников (ГТО, оказание первой помощи), подготовить материально-техническую базу, установить критерии оценки эффективности дружины.

"Выработали общее мнение по работе дружин и привлечению молодежи. Обсудили льготы, которые можно предложить добровольцам. Нужно вовлечь в эту общественную работу молодежь и людей среднего возраста, ведь сейчас средний возраст дружинников - 55+", — прокомментировал итоги встречи депутат Вадим Долгих.

"Нам была представлена новая концепция организации деятельности народных дружин в городе. Многие предложения депутатов вошли в эту концепцию. Они касаются вопросов взаимодействия народных дружин с УМВД, финансового обеспечения народных дружин, предоставления льгот дружинникам, страхования их жизни на период участия в охране общественного порядка, выделения служебных помещений, организации информационного обеспечения и сопровождения работы народных дружин в городе Тюмени в СМИ, привлечения добровольческих пожертвований на осуществление материально-технического обеспечения деятельности народных дружин наряду с субсидиями из городского бюджета и другие предложения. В ближайшее время планируется выполнить большой комплекс организационных мероприятий, которые позволят значительно повысить эффективность работы народных дружин", — резюмировал депутат Юрий Коновалов.