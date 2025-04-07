"Цифровой акселератор" для решения бизнес-задач запустили Сбер и IT-компании УрФО и Башкирии

Уральский банк Сбера и лидирующие игроки IT-рынка УрФО и Башкирии запустили "Цифровой акселератор". Это серия мероприятий для обмена опытом, генерации идей и решения актуальных бизнес-задач. Об участии заявили 320 компаний, а ключевыми темами стали генеративный искусственный интеллект (GenAI), облачные сервисы, интернет вещей (IoT) и FinTech.

Первый этап прошёл в формате фасилитации, где участники предложили 180 инициатив.

Александр Нуйкин, зампредседателя Уральского банка Сбербанка:

Это революционные технологические решения: AI-компаньоны для пожилых людей, способные оказывать эмоциональную поддержку; DeepFake-руководители для эффективного управления командами; дроны-спасатели, доставляющие помощь в труднодоступные районы; генеративные алгоритмы для аналитики рисков. Эти инновации демонстрируют, как цифровые технологии могут трансформировать социальную сферу и бизнес-процессы, создавая новые возможности для развития общества.

Проект вызвал высокий интерес — 200 компаний уже подали заявки на участие в партнёрской программе.

"Цифровой акселератор" продлится до 10 июля и завершится на выставке "Иннопром 2025". Ожидается, что участники разберут 500 кейсов. Итогом совместной работы будут готовые ИТ-решения, которые можно будет внедрить в промышленную эксплуатацию.