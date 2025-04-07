Спасатели советуют рыбакам Тюменской области не выходить на лед

В селе Второпесьяново Ишимского района 6 апреля 70-летний рыбак провалился под лед и утонул.

Сообщение о происшествии в ишимский поисково-спасательный отряд ТОСЭРа" от очевидцев поступило в 11:47. На месте происшествия спасатели были в 12:30. Облачившись в гидрокостюмы, при помощи лодки, они в пешком добрались к месту провала рыбака, извлекли тело из воды, уложили в лодку и транспортировали к берегу. Остальных призывают не выходить на лед, чтобы сберечь свои жизни.