Спасатели советуют рыбакам Тюменской области не выходить на лед

16:23 07 апреля 2025
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В  селе Второпесьяново Ишимского района 6 апреля 70-летний рыбак провалился под лед и утонул.

Сообщение о происшествии в ишимский поисково-спасательный отряд ТОСЭРа" от очевидцев поступило в 11:47. На месте происшествия спасатели были в 12:30. Облачившись в гидрокостюмы, при помощи лодки, они в пешком добрались к месту провала рыбака, извлекли тело из воды, уложили в лодку и транспортировали к берегу. Остальных призывают не выходить на лед, чтобы сберечь свои жизни.

Теги: Ишимский район , лед , спасатели , утопленник
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