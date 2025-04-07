Молочная продукция - ключ к здоровью и бодрости

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Всемирный день здоровья отмечают 7 апреля. Прекрасный повод задуматься о своем самочувствии и о том, как правильное питание помогает поддерживать бодрость и энергию, особенно весной, когда организм ослаблен после зимы и подвержен авитаминозу. Одним из самых ценных продуктов для поддержания здоровья является молочная продукция.

Молоко и продукты на его основе – это настоящая сокровищница ценных веществ. регулярное употребление этой продукции способствует сохранению здоровья и повышению жизненного тонуса. Благодаря своему высокому содержанию витаминов, микроэлементов и полезных бактерий, "молочка" является незаменимой частью сбалансированного питания.

Например, стакан молока – это не только кальций для крепких костей и зубов, но и витамин D, способствующий его усвоению, фосфор для энергии, а также высококачественный белок, необходимый для строительства и восстановления клеток организма.

Кефир, благодаря содержанию полезных бактерий, благотворно влияет на микрофлору кишечника, нормализует пищеварение и улучшает обмен веществ. Витамины группы В, которыми богат этот продукт, помогают бороться с усталостью и заряжают энергией.

Ряженка с ее нежным вкусом – отличный выбор для восстановления сил. Она богата легкоусвояемым белком и витаминами А и D, которые укрепляют иммунитет и повышают сопротивляемость организма к различным инфекциям.

А творог — идеальный продукт для поддержания мышечной массы благодаря высокому содержанию белка. Он богат кальцием и фосфором, необходимыми для здоровья костей. Витамин B12, содержащийся в твороге, благотворно влияет на работу нервной системы и может повысить уровень энергии, что поможет преодолеть весеннюю хандру.

Специальную линейку оздоровительных молочных напитков разработала тюменская компания "Золотые луга" – один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. Она выпускается под торговой маркой "Живи ЗдорОво!", в нее входят наринэ, ацидофилин и биопростокваша.

Наринэ – настоящая находка для тех, кто страдает от нарушений пищеварения. Благодаря специальным бактериям в его составе, он нормализует работу желудочно-кишечного тракта и улучшает усвоение питательных веществ.

Ацидофилин – это продукт с уникальным составом, включающим лактобактерии, кефирные грибки и ацидофильную палочку. Он эффективно борется с последствиями переедания, улучшает пищеварение и способствует снижению уровня холестерина в крови.

Биопростокваша – это природный антибиотик, который содержит живую бифидо- и лактофлору, комплекс витаминов, ферментов и аминокислот. Она помогает организму бороться с вредными бактериями и поддерживать здоровую микрофлору.

Полезные свойства напитков "Живи ЗдорОво!" подтверждены клиническими исследованиями, проведенными компанией "Золотые луга" совместно с Тюменским государственным медицинским университетом. В исследовании, которое длилось четыре месяца, участвовали 20 человек в возрасте от 34 до 74 лет, имеющие хронические заболевания и периодические жалобы на пищеварение. Результаты показали, что регулярное употребление кисломолочных напитков положительно влияет на уровень сахара, холестерина и мочевой кислоты в крови, уменьшает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, улучшает общее самочувствие и повышает работоспособность.

Однако помимо правильного питания, для поддержания хорошего самочувствия важно соблюдать и другие принципы здорового образа жизни. Регулярная физическая активность, достаточный сон, умение справляться со стрессом и отказ от вредных привычек – все это в комплексе поможет вам чувствовать себя бодрым, энергичным и полным сил. Заботьтесь о своем здоровье, и оно ответит вам взаимностью!