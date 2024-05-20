В Тюмени обработали от клещей более 130 гектаров парков, скверов и лесов

Более 130 га территорий Тюмени обработано противоклещевыми препаратами, сообщает администрация города.

Акарицидная обработка в нашем городе проводится ежегодно, в два этапа: в конце апреля — начале мая и августе. Она начинается по рекомендациям Центра гигиены и эпидемиологии по Тюменской области, специалисты которого ориентируются на активность клещей. Подобные меры являются необходимым противоэпидемиологическим мероприятием и позволяют снизить численность клещей, а значит и их укусов.

Обработку проводят в парках, скверах, городских лесах, кладбищах, у образовательных учреждений и на других общественных пространствах, администрация Тюмени.