В Тюмени обработали от клещей более 130 гектаров парков, скверов и лесов

Более 130 га территорий Тюмени обработано противоклещевыми препаратами, сообщает администрация города.
Акарицидная обработка в нашем городе проводится ежегодно, в два этапа: в конце апреля — начале мая и августе. Она начинается по рекомендациям Центра гигиены и эпидемиологии по Тюменской области, специалисты которого ориентируются на активность клещей. Подобные меры являются необходимым противоэпидемиологическим мероприятием и позволяют снизить численность клещей, а значит и их укусов.
Обработку проводят в парках, скверах, городских лесах, кладбищах, у образовательных учреждений и на других общественных пространствах, администрация Тюмени.
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