Тюменки стали призерами Всероссийского фестиваля ГТО

В Магнитогорске завершился Всероссийский фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов, три сотрудницы филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в городе Тюмени, команда которого представляла наш регион, на которой ем выиграли два золота и бронзу.

В соревнованиях участвовало 352 человека в возрасте от 25 до 64 лет со всей страны, за звание самой сильной боролись 44 команды.

В составе тюменской команды выступили Валерия Фукс, Никита Носов, Екатерина Клочкова, Артем Васильев, Елена Сафронова, Сергей Вагин, Гульчачак Исламова и Станислав Александров.

Спортсмены преодолели испытания: поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/о гимнастическую скамью, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, стрельба из электронного оружия, а также бег по пересеченной местности на 2 км, 3 км, 5 км и смешанное передвижение по пересеченной местности на 2 и 3 км. Завершила фестиваль командная эстафета ГТО.

По итогам состязаний в копилке тюменской команды три личные награды. Валерия Фукс стала победителем в Х возрастной ступени среди женщин.Бронзовую медаль соревнований в XV возрастной ступени среди женщин завоевала Гульчачак Исламова. А Екатерина Клочкова стала лучшей в испытании "Стрельба из электронного оружия". В общем зачёте соревнований сборная Тюменской области заняла 14 место.

Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих проводился в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Его цель – привлечь как можно больше россиян к активным занятиям физической культурой и спортом.